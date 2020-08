Us Città di Fasano, ingaggiato il centrocampista argentino Exequiel Albano Narese

L’Us Città di Fasano comunica di essersi assicurato le prestazioni del calciatore argentino Exequiel Albano Narese, centrocampista destro classe 1990.

Narese è cresciuto calcisticamente nel Club Atlético San Martìn de Tucumàn, in serie A argentina, per poi volare in Italia a 17 anni e completare la sua formazione nelle selezioni Primavera del Ravenna (C1) e Atalanta (A). Dopo questa parentesi italiana, senza aver mai debuttato in prima squadra, ritorna al San Martìn nel 2008 dove debutta in serie A argentina e dove milita per tre anni, calcando i palcoscenici della massima serie albiceleste.

Nel corso della sua carriera Narese ha indossato esclusivamente le maglie di squadre professionistiche argentine: dopo il San Martìn, il San Jorge de Tucumàn (serie C), Club Deportivo Guaranì Antonio Franco (serie B), Juventud Qualequaychu (serie B) e Agropecuario (serie B), squadra in cui ha militato negli ultimi tre anni prima di approdare a Fasano.

Un professionista dunque al servizio di Raimondo Catalano, che potrà contare su un “8” dalla grande esperienza e dalla grinta tipica sudamericana, pronto già a ricoprire tutta la fascia destra del campo: «Io sono un 8 ma posso giocare anche esterno o terzino se il mister lo richiede- ha dichiarato Narese- sono già a disposizione e sono carico! Passare dalla B argentina alla D italiana è una scelta del tutto personale e una sfida entusiasmante per me. Ci tenevo a tornare in Italia e a dimostrare il mio valore anche qui dopo avere fatto le giovanili a Ravenna e Bergamo! Sarà una grande annata!».

Narese, dopo aver effettuato il tampone Covid-19 e dopo essere risultavo negativo, si è aggregato alla squadra e ha svolto il suo primo allenamento al Vito Curlo nella giornata di ieri, 21 agosto.