Al via la scuola calcio biancazzurra: aperte ufficialmente le iscrizioni

Riparte ufficialmente la scuola calcio dell’Us Città di Fasano, per il secondo anno di fila riconosciuta dalla FIGC come scuola calcio élite e fiore all’occhiello del progetto targato Us Fasano e Il Fasano Siamo Noi.

Novità assoluta di quest’anno è la nomina di Vito Costantini, già allenatore della nostra formazione juniores, come responsabile dell’area tecnica del settore giovanile.

«Sono molto soddisfatto - ha dichiarato Totò Carparelli, responsabile del settore giovanile biancazzurro - mister Costantini è il profilo giusto per un ulteriore salto di qualità di tutto il nostro ambiente. Oltre a conoscere alla perfezione la piazza, la sua esperienza trentennale con i ragazzi è determinante».

L’obbiettivo da parte della società è quello di una crescita anno dopo anno, al fine di sfornare il più possibili talenti fatti in casa, pronti per il salto in prima squadra.

«Siamo sulla strada giusta – prosegue Carparelli - l’idea è quella di creare una sorta di modello Atalanta, che tante gratificazioni sta portando ai bergamaschi. Abbiamo fatto un ulteriore investimento nei nostri ragazzi, aumentando il nostro staff in termini di qualità e quantità (la maggior parte degli allenatori ha qualifica Uefa C). Il nostro settore giovanile deve diventare sempre più un serbatoio per la prima squadra. Preferiamo vedere esordire un ragazzo che ha fatto tutta la trafila delle giovanili con noi anziché incorrere in aste e dispute per accaparrarsi i migliori giovani delle altre squadre».

L’open day per Allievi e Giovanissimi è fissato alle date 24-26-28 agosto, per le restanti attività invece al 1° settembre.

Per info e iscrizioni: Totò Carparelli- 3938765020; Gabriele Lacirignola- 3404827550

RESPONSABILE SETTORE GIOVANILE

Totó Carparelli

RESPONSABILE TECNICO

Mr Vito Costantini (Uefa B)

ALLIEVI U17

MISTER: Vito Sbrio Pantaleo (Uefa B)

COLLABORATORE : Francesco Marangi

PREPARATORE ATLETICO: Simone Carriero

PREPARATORE PORTIERI: Mimmo Caccetta

GIOVANISSIMI U15

MISTER: Nicolò Eliseo Greco (Uefa B)

MISTER: Giuseppe Rotondo (Uefa B)

MISTER: Gabriele Longo (Uefa C)

PREPARATORE PORTIERI: Mimmo Caccetta

ESORDIENTI

MISTER: Graziano Pistoia

COLLABORATORE: Ciccio Cofano

COLLABORATORE : Angelo Muolo

PULCINI

MISTER: Gianvito Lombardi (Uefa B e laureato Scienza motorie)

COLLABORATORE: Ciccio Cofano (Uefa C?)

COLLABORATORE: Angelo Muolo (Uefa C?)

PRIMI CALCI

MISTER: Gianvito Lombardi (Uefa B e Laureato Scienze motorie)

COLLABORATORE: Laura Gelsomino

PICCOLI AMICI

MISTER: Gianvito Lombardi (Uefa B e Laureto Scienze motorie) + 1 Collaboratore

SEGRETERIA

Gabriele Lacirignola