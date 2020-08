Davide Gaetani, un fantasista per l’Us Città di Fasano

L’Us Città di Fasano comunica di aver ingaggiato per la corrente stagione sportiva il calciatore classe 1995 Davide Gaetani, che si è già aggregato alla squadra per l’inizio della preparazione.

Cresciuto calcisticamente nel Lecce, Gaetani ha vestito le maglie del Giulianova in D, siglando 11 reti, del Martina Franca in C e del Castrovillari, San Severo, Nardò, Albalonga (7 gol in tre mesi) e Notaresco, sempre in serie D.

Il patron Franco D’Amico ha regalato, proprio ai nastri di partenza della preparazione, un fantasista a mister Catalano: il calciatore salentino infatti ricopre il ruolo di seconda punta e possiede tutte le caratteristiche del classico “10”, anche se nel corso della sua carriera ha anche ricoperto all’occorrenza i ruoli di esterno d’attacco e “falso nueve”.

«Voglio dimostrare da subito il mio valore - ha dichiarato Gaetani - sono carico a mille e concentrato affinché la squadra possa fare un ottimo campionato. I presupposti ci sono, il progetto è ottimo e la società è solida. Darò tutto me stesso! Il mio idolo? Da una vita sono affascinato da Del Piero, il calciatore modello per eccellenza!».