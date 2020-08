Un esterno d’attacco per il Fasano: preso Paolo Procida

L’Us Città di Fasano comunica di aver ingaggiato per la corrente stagione sportiva il calciatore Paolo Procida, proveniente dall’ASD Barletta 1922.

Procida è un attaccante esterno classe 1995, cresciuto calcisticamente nelle giovanili del Lecce e del Brindisi, squadra in cui ha debuttato in serie D a 17 anni.

Nella sua carriera conta le esperienze al Pavia in Serie C, a Casarano in Eccellenza per poi tornare a Brindisi, dove ha giocato per tre stagione vincendo un campionato di Promozione e un campionato di Eccellenza.

Nell’ultima stagione invece ha calcato i campi di Eccellenza con i biancorossi dell’ASD Barletta 1922.

«Fasano rappresenta una grandissima occasione per me - ha dichiarato Procida - non sono mai stato coccolato come qui. Mi sono sentito da subito rinato, è facile capire di avere a che fare con una società seria e ambiziosa. Il mio ruolo ideale? Sono un esterno d’attacco e gioco indistintamente sia sulla fascia destra che sulla fascia sinistra».