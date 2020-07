Il centrocampo del nuovo Fasano prende forma: D’Amico piazza il colpo Monaco

Colpo di mercato messo a segno dal presidente Franco D’Amico: il patron biancazzurro infatti si è garantito le prestazioni del centrocampista classe 1996 Gianmarco Monaco.

Accordo chiuso durante la notte scorsa, quando è ufficialmente arrivato l’accordo. Sbaragliate diverse società concorrenti di Serie C e Serie D che erano sulle tracce del calciatore leccese.

Monaco è cresciuto calcisticamente nel Lecce, squadra in cui ha debuttato in Coppa Italia Serie C e in cui si segnalano dieci presenze e un gol.

In seguito ha vestito le maglie del Foligno in Serie D e poi, per due anni, della Virtus Francavilla in Serie C.

Lo scorso anno Monaco ha iniziato la stagione tra le file dei lucani del Francavilla In Sinni per poi trasferirsi a dicembre in Campania alla Nocerina.

«Fasano è la piazza ideale per me – ha dichiarato il nuovo centrocampista biancazzurro- ci sono tutte le componenti per un percorso di crescita ideale ma soprattutto ho trovato delle persone per bene e questo è molto importante!».