L’Us Città di Fasano ufficializza l’ingaggio di Davide Difino

L’Us Città di Fasano comunica di aver ingaggiato per la stagione calcistica 2020/21 il calciatore Davide Difino, proveniente dal Deghi Calcio.

Difino, centrocampista classe 1995, è cresciuto calcisticamente nel Lecce per poi passare nel settore giovanile del Nardò in serie D e del Lanciano in serie B.

Tra le sue precedenti esperienze calcistiche figurano le stagioni giocate a Monopoli, Cuneo, Gallipoli, Mesagne e nella passata stagione al Deghi Calcio.