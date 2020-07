Il primo tassello del nuovo Fasano parla argentino: preso il difensore Facundo Urquiza

L’Us Città di Fasano comunica di aver ingaggiato per la corrente stagione sportiva il difensore centrale argentino Facundo Urquiza. Classe 1992, Urquiza è cresciuto calcisticamente nel Gimnasia De La Plata (serie A argentina) ha giocato nel suo Paese d’origine per l’Agropecuario in serie B, con cui ha ottenuto due promozioni, e per il Ferro De Pico in serie C.

Approdato in Italia, ha vestito le maglie del Rosolini e del Ragusa (eccellenza siciliana) e del Sambiase (eccellenza calabrese).

«A Fasano si respira calcio - ha commentato a caldo il difensore argentino - sono felice di essere qui perché ci sono tutti i presupposti per far bene. Conosco molto bene Tato Dìaz, lui mi ha parlato un gran bene della piazza e mi ha fortemente consigliato di fare questa scelta. Il mio idolo? Mi ispiro a Walter Samuel!”

La società inoltre coglie l’occasione per comunicare che i calciatori Davide Cavaliere, Simone Cassano e Giorgio Bernardini anche quest’anno faranno parte della rosa biancazzurra.