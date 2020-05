L’Us Città di Fasano scende in campo… virtuale!

Una bella novità riguarda i colori biancoazzurri e i suoi tifosi.

L’Us Città di Fasano infatti parteciperà al prossimo campionato Esports, un torneo virtuale di Fifa 20 su Playstation 4 che vede impegnate già da diverso tempo tante realtà professioniste e non dei reali campionati italiani.

Sport elettronici, spesso abbreviato con eSports, indica il giocare videogiochi a livello competitivo organizzato e professionistico. I giochi che ne fanno parte solitamente sono multigiocatore e i tornei live sono organizzati come qualunque altro evento sportivo, con arbitri e commentatori specializzati nello specifico gioco.

La lega di cui “L’Us Città di Fasano Esports” farà parte è la VPG (Virtual Pro Gaming) corrispondente al Campionato E (Eccellenza nelle categorie reali) e sarà possibile seguire le dirette degli incontri sulla piattaforma streaming Twitch.tv.

La squadra, attualmente composta dal presidente Stefano Mascipinto e dal mister Francesco Cofano, sarà composta da un massimo di 15-16 elementi (età minima 20 anni) ed è possibile già da oggi svolgere dei provini online per entrare a far parte della rosa.

Per partecipare alle selezioni ed entrare a far parte del Virtual Team Biancazzurro è necessario contattare i numeri 3386296573 (Presidente) o 3285903570 (Allenatore).

«Mi fa piacere che il Fasano sia entrato nel mondo Esports - dichiara Carmine Russo, presidente Esports- sono sicuro che sarà il battistrada per far sì che questo movimento sia conosciuto in tutte le altre città d’Italia».

Una novità interessante dunque per chi è fedele ai colori biancoazzurri e per chi è appassionato di calcio. In questo momento storico in cui non sapremo quando sarà nuovamente consentito respirare il clima di uno stadio, dare sfogo alla propria passione con i tornei online è uno dei migliori compromessi.