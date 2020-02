Un calcio di rigore di Nolè decide Francavilla-Fasano

Tra Francavilla e Fasano, al termine di una partita brutta, fallosa e avida di occasioni da gol, a spuntarla è stata la formazione di mister Lazic.

Nolè, con un calcio di rigore molto generoso concesso dall'arbitro Bonacini, consegna i 3 punti ai lucani concretizzando l'unica vera occasione da gol della partita.

Nella prima frazione di gara, la prima occasione degna di nota arriva al 22'pt con un colpo di testa di Maione che non impensierisce Suma.

La risposta biancazzurra arriva al 36'pt con una punizione di Serri terminata alta sopra la traversa.

Al 39'pt l'episodio che cambia la partita: Maione corre verso la porta ed entra in contatto in maniera quasi impercettibile con Gonzalez, per l'arbitro è calcio di rigore e ammonizione per l'argentino. Dal dischetto il numero 10 Nolè non sbaglia.

Nella ripresa, dopo 15', arriva l'episodio che può cambiare il volto alla gara: Grandis, già ammonito, impedisce a Suma di far ripartire l'azione e si fa espellere dal direttore di gara che estrae il secondo giallo.

Laterza effettua subito dei cambi che rendono la squadra ancora di più a trazione offensiva magli attacchi degli ospiti non scalfiscono il muro lucano. Le occasioni da segnalare nella seconda frazione di gara sono il tiro di Forbes da fuori area e terminato alto (22'st) e la punizione di Ganci parata da Caruso (48'st).

«Sconfitta giusta- dice a fine partita mister Giuseppe Laterza - oggi vincere sarebbe stato fondamentale. Mi assumo le responsabilità ma mi aspetto qualcosain più da tutti. Nessuno pensi che il nostro unico obiettivo stagionale sia la Coppa Italia, perché il campionato per noi ha lo stesso valore».

TABELLINO

Francavilla FC- Us Città di Fasano 1-0 (1-0)

Francavilla FC: Caruso, Benivegna, Carella (36'st Farinola), Quinto, Petruccetti, Cabrera, Grandis T., Mancino, Maione (15'st Diop), Nolè (32'st Puntoriere), Fanelli (28'st Nicolao).

A disposizione: Centonze, Grandis M., Greco, Flordelmundo, Falzetta. All. Lazic

Us Città di Fasano: Suma, De Vitis (1'st Cavaliere), Pedicone (36'st Notaristefano), Ganci, Rizzo, Gonzalez, Serri(1'stCassano), Bernardini (23'st Cochis) Dìaz, Lanzone (23'stSchena), Forbes. A disposizione: Mennella, Scardicchio, Titarelli, Tisci.

All. Laterza

Reti: 39'pt Nolè rig. (F)

Ammoniti: Benivegna, Grandis T. (Francavilla); De Vitis, Gonzalez, Cassano (Fasano).

Note: al 15'st espulso Grandis T. (F) per doppio giallo. 100 circa i tifosi provenienti da Fasano. Rec.: pt 2', st 4'

Arbitro: Bonacina di Bergamo