Coppa Italia Serie D, poker al Tolentino e il Fasano vola in Finale

'Vito Curlo' gremito per la Semifinale di ritorno della Coppa Italia di Serie D contro il Tolentino.

La gara di andata terminò sul risultato di 1-1, con rete di Diaz per il Fasano.

Mister Laterza, che oggi non ha a disposizione bomber Corvino, schiera in campo Suma tra i pali, in linea di difesa De Vitis, Rizzo, Gonzalez e Panebianco, a centrocampo Lanzone a destra, Ganci e Bernardini al centro e Forbes a sinistra, coppia d'attacco formata da Prinari e Diaz.

Ma passiamo alla cronaca del match.

Al 7' si accende il Fasano, doppio cross di Forbes, nel primo caso la difesa respinge, nel secondo invece non ci arriva nessuno. Dall'altra parte, sugli sviluppi di un calcio di punizione, Mastromonaco viene servito e ci prova da posizione defilata, ma la palla termina alta di un soffio. Ancora Tolentino in avanti al 24' cross in mezzo di Mastromonaco, non ci arriva di testa Padovani, Gonzalez la manda in corner. Sul successivo corner tentativo ospite, ma la palla lambisce il palo.

Minuto numero 33', Diaz guadagna un prezioso calcio d'angolo, Prinari batte, Rizzo stacca sontuosamente di testa e spedisce la palla in rete, che vale il vantaggio biancoazzurro.

Finale di primo tempo infuocato, ripartenza di Forbes, che serve Lanzone al limite dell'area, colpisce violentemente la sfera e la palla impatta sulla traversa. E termina la prima frazione di gioco, con il Fasano in vantaggio.

Inizia la seconda metà di gioco e il Fasano prova subito a raddoppiare con Prinari, che vede l'estremo difensore ospite fuori dai pali e prova a beffarlo dalla lunga distanza, ma il tiro è debole e la palla diventa facile preda del portiere.

Ancora Fasano in avanti, ci prova sempre Prinari dai 20 metri, ma la palla termina sul fondo, successivamente ci prova Lanzone con un bel destro, ma Rossi respinge.

Prima azione offensiva del Tolentino nella seconda frazione di gioco che arriva al 55' con Di Domenico che ci prova dalla distanza, ma la conclusione è debole e Suma va in presa facile.

Minuto numero 67, ripartenza di Diaz sulla fascia, uscita brusca del portiere ospite e lo stesso attaccante argentino insacca la sfera per il gol che vale il doppio vantaggio e, adesso, la qualificazione per la Finale è in pugno.

Ancora biancazzurri in avanti, Diaz serve Lanzone di spalle alla porta, addomestica il pallone, Ganci cerca il tiro al volo e lo trova, ma la palla termina alta.

Minuto numero 78, azione corale dei biancazzurri, palla che arriva al neoentrato Serri sulla fascia destra, che non deve far altro che depositare la palla in reta, a porta praticamente sguarnita. Questa rete, archivia aritmeticamente la pratica qualificazione.

Nuovamente padroni di casa in avanti con Serri che cavalca sulla fascia, cross basso verso Diaz che, però, non riesce ad agganciare la sfera a due passi dalla porta.

Altra ripartenza del Fasano, stavolta è un altro neoentrato, Cavaliere, cavalca sulla sinstra, si accentra, nel frattempo il portiere scivola e, la punta biancoazzurra ne approfitta, sfoderando un pallonetto delizioso, che regala il poker ai padroni di casa.

Nel finale, conclusione disperata di Di Domenico dalla distanza, palla che sorvola la traversa.

Ultima conclusione per gli ospiti, ci prova Ruci su calcio di punizione, ma la palla termina sul fondo.

Si conclude quindi sul netto risultato di 4-0 in favore degli uomini di mister Laterza, che andranno a giocare la Finale Nazionale, il 1° aprile a Firenze, contro la vincente della sfida tra Folgore Caratese e Sanremese.

Domenica prossima invece, 16 febbraio, trasferta sul campo del Francavilla in Sinni. Fischio d'inizio fissato per le ore 14:30.

Tabellino

Us Città di Fasano - Us Tolentino 4-0 (p.t. 1-0) tot. 5-1

Marcatori: 33' Rizzo, 67' Diaz, 78' Serri, 86' Cavaliere

Arbitro: Sig. Andrea Calzavara di Varese

Assistente 1: Sig. Giuseppe Lipari di Brescia

Assistente 2: Sig. Michele Piatti di Como

Us Fasano: Suma, De Vitis, Pedicone, Ganci (92' Cochis Millicay), Rizzo (87' Cassano), Gonzalez, Gomes Forbes (68' Serri), Bernardini, Diaz (84' Cavaliere), Prinari (76' Titarelli), Lanzone. A disposizione: Mennella, Panebianco, Scardicchio, Schena. All. Laterza Giuseppe

Us Tolentino: Rossi, Viola (83' Bonacchi), Cerolini, Laborie, Olivieri (68' Tirabassi), Labriola, Mastromonaco, Severoni, Padovani (52' Minnozzi), Di Domenico, Pagliari (54' Ruci). A disposizione: Giachetta, Cicconetti, Ruggeri, Marcantoni, Capezzani. All. Mosconi Andrea

Ammoniti: Prinari (F); Di Domenico (T)

Recupero: 1' p.t.; 4' s.t.