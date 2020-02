"Sentirsi a casa": l'Us Fasano si prepara ad accogliere la gente di Tolentino

Fervono i preparativi per l'appuntamento storico di mercoledì 12 febbraio allo stadio "Vito Curlo" di Fasano per la semifinale di ritorno di Coppa Italia Serie D contro il Tolentino.

Il sodalizio biancazzurro, per l'occasione, ha deciso di promuovere l'iniziativa "Sentirsi a casa": un vero e proprio comitato d'accoglienza per ospitare e far sentire a casa la gente e i tesserati di Tolentino che accorreranno in Puglia per assistere alla partita.

Sarà una grande festa per lo sport e un grande spot per il calcio, perchè queste iniziative incarnano alla perfezione l'essenza e lo spirito del gioco più bello del mondo.

Si ripartirà dall'1-1 dell'andata e qualunque sarà il risultato in campo, mercoledì a vincere saranno il calcio e i suoi tifosi!