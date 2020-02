Verso Fasano-Altamura, Mister Laterza in conferenza: «Altamura avversario di qualità»

«È un momento in cui non possiamo sbagliare niente perché veniamo subito puniti. Bisogna stringere i denti». Ha esordito così l’allenatore biancazzurro in conferenza stampa, che si è svolta nel pomeriggio di venerdì 7 febbraio. In settimana si è lavorato molto sulla gara e sulla condizione fisica dei calciatori anche se si dovrà fare i conti con alcune defezioni (Corvino, Rizzo e De Vitis su tutti).

Il Fasano, numeri alla mano, è la squadra che ha giocato più di tutti e a tal proposito mercoledì prossimo si giocherà l’accesso alla storica finale di Coppa Italia Serie D. La febbre da grande gara aumenta sempre più in città e lo testimoniano gli oltre 350 biglietti già venduti in prevendita per assistere a questo evento storico per la città.

«Come dico sempre, sarà necessario metterci quel qualcosa in più - afferma mister Laterza - a maggior ragione nelle due prossime gare che sono davvero importanti.

Chi ha la possibilità di indossare la maglia biancazzurra durante la gara ne deve cercare di mettersi in mostra e di dare il suo contributo».

Appuntamento dunque oggi, domenica 9 febbraio, allo stadio “Vito Curlo” per Fasano - Altamura, fischio d’inizio ore 14:30.

Arbitra il signor Gianluca Catanzaro di Catanzaro.