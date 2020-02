Gelbison-Fasano, Mister Laterza: «Dobbiamo proseguire il nostro percorso in campionato»

Si è svolta oggi, 1° febbraio, la conferenza stampa pre Gelbison-Fasano. Ultima trasferta in terra campana per i biancazzurri che affronteranno la compagina cilentana reduce da tre risultati utili consecutivi.

Mister Giuseppe Laterza ha analizzato la gara che nasconde diverse insidie: «Sarà una partita difficile, veniamo dalla buona prestazione in coppa, ma adesso vogliamo tornare a dire la nostra anche in campionato. Sarà necessaria una prestazione fatta di tanta concentrazione e determinazione per tornare da Vallo con dei punti che sono importanti per il nostro cammino in campionato».

Recuperato a pieno regime Vincenzo Corvino ma sul fronte medico si fermano Prinari e Serri che non saranno convocati: «Prinari non ha ancora recuperato del tutto e non voglio rischiarlo. Leo Serri ha accusato un fastidio al polpaccio e non partirà con noi. Dobbiamo prendere atto degli infortuni dell’ultimo periodo senza dimenticare però che siamo la squadra che ha giocato più di tutti in questo girone e che ha iniziato la preparazione a inizio luglio. Sarà fondamentale saper gestire al meglio le forze fisiche e mentali».

In chiusura il mister biancazzurro ha sottolineato quanto sia importante il campionato e di fare attenzione affinché la coppa non distolga da un altro obbiettivo che è ancora raggiungibile: il piazzamento nella zona playoff.

Appuntamento dunque a domani 2 febbraio allo stadio “Giovanni Morra” di Vallo Della Lucania per Gelbison Fasano. Fischio d’inizio alle ore 14:30.

Arbitra il signor Flavio Fantozzi di Civitavecchia.