Conferenza stampa pre Fasano-Sorrento, Mister Laterza: «Ma noi non abbiamo nessun timore»

Si è svolta ieri, venerdì 24 gennaio, la conferenza stampa pre Fasano-Sorrento. Ai microfoni del tavolo di conferenza, mister Giuseppe Laterza ha presentato la gara contro l’ostico Sorrento di mister Vincenzo Maiuri, squadra rivelazione del girone H che si trova in terza posizione in classifica a soli quattro punti dalla capolista Bitonto.

Il mister biancazzurro ha ancora parlato della sconfitta di domenica scorsa al “Città degli Ulivi”, partita in cui la squadra ha dato buoni segnali seppur il risultato non abbia premiato i suoi uomini. Oggi è un’ottima occasione per il riscatto, dopo le due sconfitte consecutive, e sarà importante mantenere alta la concentrazione e seguire alla perfezione i dettagli impartiti dal mister durante la settimana di lavoro.

Una settimana di lavoro sicuramente non facile, vista l’ondata di influenza che ha colpito sia mister Laterza che buona parte della rosa biancazzurra: «Ci saranno diversi assenti, è improbabile valutare già da oggi chi scenderà in campo - ha detto il mister fasanese - oggi scenderà in campo chi sta meglio e sono sicuro che chi lo farà sarà all’altezza della situazione».

Settimana di fuoco dunque per il Fasano che, nel giro di quattro giorni, dovrà affrontare un match molto importante per il campionato e soprattutto la storica semifinale di andata di coppa Italia Serie D in programma mercoledì pomeriggio alle 15:30 a Tolentino.

Appuntamento quindi oggi, 25 gennaio, allo stadio Vito Curlo per questo antipasto della 21^ giornata del campionato di Serie D Girone H. Fischio d’inizio ore 15:00.

Arbitra il signor Claudio Campobasso della sezione di Formia.