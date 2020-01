Una doppietta di Patierno ferma il Fasano: finisce 2-0 contro il Bitonto

Una doppietta di un devastante Patierno consente alla capolista Bitonto di proseguire il passo e firma la sconfitta per il Fasano che torna dal "Città degli Ulivi" senza punti.

Risultato che non deve ingannare, dato che la prestazione degli uomini di Laterza non è stata certamente deficitaria ma un attaccante di categoria superiore come Chicco Patierno non perdona se gli si vengono concesse chances.

La prima occasione della gara è di marca neroverde, il tiro all' 8'pt di Gianfreda da fuori area viene parato da Suma.

Al 15'pt punizione velenosa di Marsili, la palla attraversa l'area ma nessuno riesce a deviare e il pallone finisce fuori. Al 18'pt occasionissima per Lattanzio ma la palla finisce fuori

Il primo squillo Fasano arriva al 19'pt ed è subito gol annullato: Prinari lancia Bernardini che va al tiro, Figliola non trattiene e Dìaz insacca ma l'arbitro ferma tutto per fuorigioco.

Ancora Fasano al 35'pt con un tiro da fuori di Ganci ma la palla finisce abbondantemente a lato. In chiusura di primo tempo, al 44', da segnalare il colpo di testa di Patierno ma Suma è attento e para.

Nella ripresa, al 5'st, calcio d'angolo di Marsili e traversa di Patierno, Ganci si rifugia in corner. Nell'azione successiva, gol annullato a Patierno: il suo colpo di testa finisce in rete ma l'arbitro ferma tutto per fuorigioco.

All'8'st il match si blocca: lancio lungo a cercare Patierno che fa a sportellate con Panebianco, ad avere la meglio è il 9 neroverde che si invola verso la porta, supera Suma e deposita in rete. Tre minuti più tardi, all' 11'st, Panebianco atterra Patierno in area di rigore e concede il penalty. Dal dischetto, lo stesso Patierno, non sbaglia.

La reazione Fasano arriva al 14'st: angolo di Prinari e colpo di testa di Gonzalez che finisce alto. Al 28'st grosso rischio Fasano: Pedicone perde palla e Lattanzio da solo spara a lato.

Il Bitonto, forte del doppio vantaggio, gestisce il risultato e le occasioni latitano. Gli innesti di Serri, Cochis e Forbes danno linfa vitale all'attacco biancazzurro ma non bastano per smuovere il risultato.

L'ultima emozione della gara arriva al 41'st con il tiro al volo di Biason ribattuto da Pedicone in calcio d'angolo.

Seconda sconfitta consecutiva per i biancazzurri che da martedì saranno a lavoro per preparare la prossima delicata sfida di campionato: al Vito Curlo infatti arriverà la sorpresa Sorrento.

TABELLINO

Usd Bitonto- Us Città di Fasano 2-0 (0-0)

Usd Città di Bitonto: Figliola, Terrevoli (38'st Pierno), Colella, Marsili, Lomasto, Gianfreda, Piarulli (46'st Foufoué), Biason, Patierno, Lattanzio (34'st Vacca), Turitto

A disposizione: Zinfollino, Amelio, Montrone, Gagliardi, Merkaj, Zaccaria Allenatore: Roberto Taurino

Us Città di Fasano: Suma, De Vitis (38'st Scardicchio), Pedicone, Ganci, Panebianco, Gonzalez, Titarelli (29'st Cochis), Bernardini (14'st Forbes), Prinari (34'st Serri), Cavaliere (14'st Schena). A disposizione: Notaristefano, Cassano, Pittelli, Lanzone.

Allenatore: Giuseppe Laterza Reti: Patierno 8'st, 11'st rig. (B)

Ammoniti: Panebianco (F), Gonzalez (F), Turitto (B), Biason (B).

Note: assenza di tifosi ospiti dovuta a diserzione a causa dei soli 60 tagliandi messi a disposizione per il match.

Recupero: 2'pt, 3'st Arbitro: Borriello di Arezzo