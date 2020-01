“Il Fasano Siamo Noi” rinuncia alla trasferta di Bitonto per la limitata disponibilità di biglietti

Alla luce della richiesta di biglietti decisamente superiore alla limitata disponibilità (60 soli tagliandi) stabilita dall’autorità di pubblica sicurezza, il direttivo dell’associazione “Il Fasano Siamo Noi” unitamente alla Curva Sud Fasano ha dolorosamente deciso di rinunciare alla trasferta in programma al “Città degli Ulivi” di Bitonto in data 19 gennaio.

Per sopperire a questa decisione, l’associazione in collaborazione con i gruppi della Curva Sud sta organizzando al contempo un evento che possa permettere di assistere tutti insieme alla partita tramite maxi schermo allestito ai Portici delle Teresiane, senza dover selezionare un numero di pochi e fortunati candidati alla partecipazione alla trasferta.

Speranzosi che la città e tutti gli appassionati e sostenitori biancazzurri comprendino le motivazioni che hanno portato a questa difficile scelta e partecipino festosamente e attivamente all’evento, in maniera tale da poter avviare anche una raccolta fondi che renda meno gravosa la trasferta di Coppa Italia a Tolentino, siamo certi che anche la squadra capirà la decisione e come ogni domenica suderà la nostra amata maglia per tornare da Bitonto con un risultato importante.

Ulteriori dettagli e aggiornamenti riguardo l'iniziativa di domenica saranno comunicati nelle prossime ore, mentre per informazioni relative alla trasferta è possibile contattare i canali dell'US.Città di Fasano.