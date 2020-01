Il Fasano fa "la bestia nera" a Foggia: finisce 2-2 allo Zaccheria

Durante la settimana che ci ha portati alla partita, i media foggiani avevano definito il Fasano "la bestia nera" e così è stato. Nell'inferno dello Zaccheria, i diavoli sono stati i biancazzurri, capaci di far tremare i padroni di casa fino al 93', minuto del pareggio di capitan Gentile che ha fatto così sfumare i 3 punti.

La partita è iniziata con il Foggia molto più aggressivo e propositivo del Fasano che invece cerca di difendersi e riorganizzarsi nel miglior modo possibile.

Al 7'pt il Foggia è pericolosissimo con un colpo di testa di Salines, in seguito ad un'azione da calcio d'angolo, che finisce di poco fuori. Il vantaggio rossonero arriva al 19'pt: punizione di Cittadino, Suma respinge e sull'azione seguente Cipolletta insacca da due passi.

La reazione del Fasano nel primo tempo è tutta in due minuti: al 32' e al 33' sempre con Dìaz che però non è preciso e si fa neutralizzare da Fumagalli.

Nella ripresa il Foggia si rende pericoloso al 6'st con Gerbaudo ma la sua conclusione è alta. Sarà l'ultima occasione del Foggia fino al 90' perché il Fasano sale in cattedra.

Al 21'st assist perfetto, millimetrico, sontuoso di Cavaliere che lancia Dìaz da solo contro Fumagalli. L'argentino non sbaglia e il Fasano pareggia.

Al 28'st miracolo di Fumagalli su Bernardini: uno-due meraviglioso con Dìaz, il numero 8 entra in area ma si fa murare dal portiere rossonero!

Al 35'st il Fasano la ribalta: uno scatenato Cavaliere dribbla a centrocampo un avversario e manda in porta Forbes. Il portoghese si fa parare da Fumagalli ma sulla ribattuta il Tato Dìaz non perdona. Tripudio Fasano mentre i satanelli sprofondano.

L'eccessivo nervosismo e l'eccessiva foga porta Tedesco a commettere un brutto fallo che gli costa il rosso diretto al 38'st.

Il Foggia cerca disperatamente il pareggio ma il Fasano si difende bene e riparte magistralmente. La partita però si decide nel recupero: al 46'st grande cavalcata di Forbes che, partendo dalla sua area, supera tre avversari e si ritrova da solo davanti a Fumagalli. È provvidenziale l'intervento all'ultimo istante di Kourfalidis.

Sul capovolgimento di fronte, è letale per i biancazzurri la concessione di un calcio d'angolo che porta Gentile al colpo di testa e al gol del pareggio.

Dopo una partita del genere, giocata e interpretata magistralmente, è difficile capire se si tratta di un punto guadagnato oppure due punti persi per i ragazzi di mister Laterza. La cosa certa è che il Fasano, facendo una partita del genere in uno stadio del genere, dimostra sempre più di avere un cuore grande e soprattutto di non avere paura di nessuno.

TABELLINO

Calcio Foggia 1920 - Us Città di Fasano 2-2 (1-0)

Calcio Foggia 1920: Fumagalli; Cipolletta, Gentile, Di Jenno; Salines (17′ st Kourfalidis), Staiano (37′ st Gibilterra), Cittadino, Gerbaudo, Campagna (30′ st Ndiaye); Russo (15′ st Tedesco), Tortori.

A disposizione: Di Stasio, Anelli, Buono, Cadili, Strumbo. Allenatore: Ninni Corda.

Us Città di Fasano: Suma; De Vitis, Pedicone, Ganci, Rizzo, Panebianco, Titarelli (23′ st Gomes Forbes), Bernardini, Diaz, Prinari (20′ st Cochis), Cavaliere.

A disposizione: Notaristefano M., Scardicchio, Pittelli, Notaristefano L., Zito, Lanzone, Serri. Allenatore: Giuseppe Laterza.

Reti: Cipolletta (F) 19′ pt, Diaz 25′ st, 36′ st (C), Gentile 48′ st Ammoniti: Prinari, Tedesco, Cochis, Cavaliere, Suma, Tortori

Note: 8 mila spettatori circa di cui 150 provenienti da Fasano. Espulso al 39′ st Tedesco (rosso diretto)

Recupero: 2'pt, 5'st

Arbitro: Di Francesco di Ostia Lido