Finisce in parità il derby di provincia Brindisi- Fasano

Un punto a testa e Brindisi e Fasano concludono così il girone d'andata del Girone H del Campionato di Serie D.

Risultato tutto sommato giusto, con i padroni di casa più propositivi nel primo tempo e con gli ospiti protagonisti di un ottimo secondo tempo. Partita non ricchissima di occasioni nonostante la grande cornice di pubblico al Fanuzzi.

Primo tempo fondamentalmente di marca brindisina, dopo dieci minuti dall'inizio della gara infatti i messapici si rendono pericolosi con Boccadamo ma il suo tiro finisce fuori. Al 21'pt Marino prova a colpire su calcio di punizione ma il suo tiro si spegne sulla barriera. Il vantaggio dei locali arriva al 26'pt con un colpo di testa di D'Ancora su calcio d'angolo che non lascia scampo a Suma. Il Fasano si vede al 35'pt con una punizione di Prinari: palla sulla barriera. Nell'unico minuto di recupero concesso dall'arbitro c'è tempo di un altro calcio piazzato, battuto questa volta da Fruci, ma la conclusione è alta.

Nella ripresa scende in campo un altro Fasano, completamente rigenerato, e al 9'st Prinari con un colpo di testa costringe Pizzolato agli straordinari. Squillo Brindisi al 19'st con Marino che prova la botta da fuori ma la palla termina a lato. Il Fasano ingrana e spinge: al 27'st il neoentrato Cavaliere mette i brividi a Pizzolato con una conclusione a giro che termina non molto fuori. Tre minuti dopo, al 30'st, il Fasano acciuffa il pareggio con una magistrale punizione del capitano Ganci che trafigge Pizzolato e ammutolisce il Fanuzzi. Il Brindisi appare impaurito e commette diversi errori mentre il Fasano spinge per il sorpasso. Al 34'st un gran tiro da fuori area di Bernardini finisce fuori di pochissimo e il vantaggio sfuma. Nei restanti minuti di gara le squadre si allungano e gli spazi si aprono ma nessuna delle due compagini è riuscita a trovare il guizzo vincente per portare a casa i tre punti.

Fischio finale e tutti a godersi il meritato riposo prima di ritornare in campo il 5 gennaio per un girone di ritorno che si preannuncia Infuocato.

L'Us Città di Fasano coglie l'occasione per salutarvi tutti e per augurarvi buone feste.

TABELLINO

Brindisi FC- Us Città di Fasano 1-1 (1-0)

Brindisi FC: Pizzolato, Dario, Escu, D'Ancora (26'st Ancora), Ianiciello, Fruci, Boccadamo, Pizzolla, Toure (44'st) Cuomo, Marino, Zappacosta.

A disp.: Lacirignola, Capone, Merito, Giovane, Lombardo, Nardelli, Rondini. All. Salvatore Ciullo

Us Città di Fasano: Suma, De Vitis, Pedicone, Ganci, Rizzo, Gonzalez, Gomes Forbes (19'st Cavaliere), Schena (26'st Titarelli), Dìaz, Cochis (15'st Bernardini), Prinari (44'st Serri).

A disp: Notaristefano, Panebianco, Scardicchio, Pittelli, Lanzone. Reti: D'Ancora (B)26'pt, Ganci (F)30'st

Ammoniti: Gonzalez (F), Schena (F), Fruci (B)

Note: 900 spettatori circa di cui 200 provenienti da Fasano Rec. 1'pt; 5' st.

Arbitro: Faraon di Conegliano