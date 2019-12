Il Fasano si rinforza tra i pali: preso il portiere under Mennella

L’Us Città di Fasano comunica di aver ingaggiato, in questa sessione di mercato di riparazione, il portiere Gaetano Mennella. Classe 2002, Mennella è cresciuto calcisticamente nella Virtus Francavilla per poi approdare lo scorso anno all’ ASD Fabrizio Miccoli. Prima esperienza in Serie D quest’anno per il giovane portiere, aggregatosi nella prima parte di campionato al Brindisi prima di firmare e sposare il nostro progetto.

Il ragazzo ha già raggiunto i suoi nuovi compagni e potrebbe far parte dei convocati già dalla partita di oggii contro il Grumentum. Portiere di buon prospetto, va a completare un reparto che già sta facendo bene in questa stagione, composto da Suma e Notaristefano.

A tal proposito, cogliamo l’occasione per comunicarvi che non fanno più parte della rosa biancazzurra i calciatori Rosario Rizzitano, Alessandro Lorusso, Imad El Kabbou e Antonio Mangione.