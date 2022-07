Un argentino per il centrocampo biancazzurro: firma Agustin Diaz

Altro volto nuovo in casa biancazzurra: è Agustin Diaz. Argentino, nato a Villa Carlos Paz il 5 maggio 1988, centrocampista, una lunga carriera sviluppatasi nel suo Paese, in particolare nel CA Talleres II di Cordoba dove è cresciuto calcisticamente e disputato ben 14 stagioni, dalle Giovanili alla prima squadra in serie A. Nel massimo campionato ha collezionato un centinaio di presenze, vestendo anche le maglie di Godoy Cruz e Rafaela. Ha giocato anche per l’Agropecuario (serie B) e il Ferro Carril Oeste de General Pico, ultima squadra argentina prima di approdare in Italia, nel febbraio scorso, tesserato dall’Arbus, club dell’Eccellenza sarda. Ora la firma per l’U.S. Città di Fasano.

“I tre mesi in Sardegna non sono stati facili – le prime parole del neo-biancazzurro – ora sono contento di essere arrivato in una piazza importante dove si respira aria di calcio vero. So che nelle scorse stagioni qui hanno giocato tanti calciatori argentini, come Narese e Cobo che mi hanno parlato bene di questa realtà. Sono stato allo stadio, ho iniziato a girare per la città e le mie sensazioni sono molto positive”. Alto 172 cm, piede destro, dal punto di vista calcistico Diaz nasce come trequartista, con il passare degli anni è diventato una mezzala. Lui si descrive così: “Cerco di ricoprire il ruolo in modo intelligente, mi piace giocare semplice, fare la giocata ad effetto solo quando serve, dialogare con i compagni e inserirmi negli spazi”.

Benvenuto, Agustin!