Il 2002 Fatmir Ceka difenderà ancora la porta biancazzurra

Il portiere Fatmir Ceka difenderà ancora i colori biancoazzurri. Dopo aver ufficializzato la permanenza di Gomes Forbes e Corvino, arriva così un’altra riconferma nella squadra che sarà a disposizione di mister Tisci.

Giunto a Fasano lo scorso anno, prima di essere tesserato dalla nostra società, il giovane portiere di nazionalità albanese aveva già avuto un’esperienza in serie D con l’Ambrosiana. Durante la scorsa stagione, sin dal suo debutto nella trasferta di Caserta, Ceka ha avuto modo di mostrare tutte le sue spiccate qualità incidendo in maniera significa in diversi match. Nel reparto under si denota così un’importante conferma di un giocatore che nonostante la sua giovane età (classe 2002) ha già difeso la porta biancazzurra in 14 occasioni, raccogliendo 5 cleen sheet.

Ancora insieme, Fatmir!