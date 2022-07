Corvino e il Fasano ancora insieme: quinta stagione in biancazzurro

L’U.S. Città di Fasano non ammaina le sue “bandiere”. Vincenzo Corvino sarà ancora biancazzurro.

Il 31enne attaccante nato a Caprarica di Lecce il 6 maggio 1991 giocherà per la quinta stagione con la maglia del Fasano.

Nella serata di giovedì l’intesa con il sodalizio presieduto da Franco D’Amico.

Una conferma importante di un giocatore tra i grandi protagonisti della scorsa annata, conclusa al quarto posto e con la partecipazione ai playoff, in cui “Il Corvo”, come lo chiamano i tifosi, ha realizzato 12 reti in 26 partite di campionato, fornendo 7 assist. In precedenza era stato per altre tre stagioni in biancazzurro: nella prima (2017/18) contribuì in modo decisivo alla promozione dall’Eccellenza alla serie D con 17 reti in 28 gare. Nei due campionati successivi, in D, andò a segno complessivamente 21 volte. Poi il passaggio al Taranto e la scorsa estate il ritorno a Fasano.

“Fasano è una scelta di cuore – dice – qui mi sento a casa mia, sono stato sempre bene e continuerò a dare il massimo per questa maglia e per questa città. La gente mi vuole bene e io voglio bene al Fasano e insieme possiamo fare ancora grandi cose. Mi auguro di disputare un campionato importante, a livello di squadra e personale. Voglio togliermi grandi soddisfazioni”.

Ancora insieme, Vincenzo!