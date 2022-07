La GS Fasano Milan Academy pronta per l'eccellenza pugliese

Prima o poi i frutti maturi si raccolgono sempre, la formazione del mister Benito Sibilio pronta a disputare il campionato di eccellenza pugliese femminile di calcio a 11.

Dopo l'esperienza positiva nel campionato under 17 nazionale, la società pensa in grande.

Tante le nuove leve che si stanno avvicinando alla società anche e soprattutto le squadre più piccole che andranno a comporre il settore giovanile, a partire dal l'under 10 e a finire all'under 17. Il mister Benito coadiuvato dal mister mary mastrogiovanni sono fiduciosissimi nella stagione che verrà, la squadra per la maggior parte verrà composta dalle ragazze che hanno terminato il ciclo di scuola calcio e adesso esordiranno in un contesto di ragazze più adulte. Ma la GSD FASANO Milan academy pensa anche al settore giovanile maschile, infatti già pronta la squadra giovanissimi 08/09 che affronterà il campionato provinciale a 11, mentre per gli allievi 07/06 si sta costruendo un bel percorso con i vari open day che si sono tenuti nel mese di giugno e che si stanno ancora svolgendo fino a fine luglio.