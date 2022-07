Altro rinforzo per la difesa: arriva il centrale Giancarlo Aprile

Altro arrivo in casa biancazzurra. L’U.S. Città di Fasano si è assicurata le prestazioni del difensore centrale Giancarlo Aprile. Nato a Vizzolo Predabissi (MI) il 30 marzo 1999, alto 186 cm., proviene dal Caravaggio, formazione lombarda di serie D con cui nella scorsa stagione ha disputato 29 partite. Cresciuto calcisticamente nei settori giovanili di Empoli e Siena, nella quarta serie nazionale ha vestito anche le maglie di Arconatese, Fanfulla e Città di Varese. Complessivamente vanta 112 presenze e 2 gol in D. Dopo le esperienze al Nord, sarà la prima volta nel girone H.

“Per me è una sfida - dice il neo-difensore biancazzurro - voglio confrontarmi con il girone più difficile della categoria in Italia. Si è presentata la possibilità di giocare nel Fasano e non me la sono lasciata sfuggire. Ho diversi amici in Puglia e tutti mi hanno parlato bene di questa piazza. Nel girone H ci sono grandi città, tifoserie calde, grande interesse e visibilità. Tutti aspetti stimolanti per un calciatore. Ho già fatto un giro in città e ho visitato lo stadio, l’impatto è stato molto positivo”. Si descrive brevemente così: “Piede destro, vista la statura il mio punto forte è il gioco aereo ma mi piace anche impostare l’azione”.

Benvenuto, Giancarlo!