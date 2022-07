Primo rinforzo under in casa U.S. Città di Fasano: il difensore 2004 Matteo Savarese

Arriva il primo rinforzo under in casa biancazzurra per la stagione sportiva 2022/23. L’U.S. Città di Fasano ha tesserato Matteo Savarese, laterale destro di difesa. Nato a L’Aquila il 21 luglio 2004, è cresciuto calcisticamente nel settore giovanile del Pescara in cui ha fatto la trafila sino alla Primavera. Svincolatosi, nel febbraio scorso si è trasferito al Carpi, in serie D, dove è stato aggregato alla prima squadra, giocando nella formazione Juniores.

Savarese si mostra entusiasta per la scelta di Fasano. “Conosco mister Tisci che mi ha allenato a Pescara – dice il 18enne difensore abruzzese – sarà la mia prima volta nel girone H, il più difficile della categoria e sono contento di poterlo affrontare in una piazza importante come Fasano, ideale per la crescita di un giovane calciatore. Sono un laterale destro, mi piace spingere sulla fascia e la velocità è la mia caratteristica principale”.

Benvenuto, Matteo!