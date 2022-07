Prima conferma in casa US Città di Fasano: l’attaccante Gomes Forbes ancora in biancazzurro

Dopo gli acquisti di Pizzoleo e Di Federico, prima conferma in casa biancazzurra: Ivan Gomes Forbes vestirà ancora la maglia dell’US Città di Fasano. L’attaccante portoghese, nato a Portimao il 1 dicembre 1986, è stato fra i grandi protagonisti della stagione 2021/22, conclusa con 8 reti e 2 assist e 37 presenze all’attivo, ricoprendo più ruoli: da esterno offensivo a punta centrale, da trequartista a laterale difensivo. Quanto basta per meritare la riconferma: per lui sarà la quarta stagione con il club biancazzurro dove era tornato la scorsa estate. Aveva già militato nel Fasano tra il 2018 e il 2020, totalizzando 59 presenze e 8 reti.

“Sono molto contento di restare – dice Gomes Forbes – per la società e il presidente D’Amico che continuano ad avere grande fiducia nei miei confronti e per i tifosi che mi hanno trattato sempre come un figlio. L’obiettivo è fare sempre meglio, anche rispetto alla scorsa annata in cui abbiamo disputato un ottimo campionato”.