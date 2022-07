Secondo colpo per il Fasano: firma il difensore centrale Umberto Pizzoleo

Poche ore dopo l’attaccante Di Federico, annunciato ieri, arriva la seconda firma in casa biancazzurra. Il nuovo tesserato dell’U.S. Città di Fasano è il 28enne difensore Umberto Pizzoleo.

Nato a Taranto il 27 febbraio 1994, è un aitante centrale di difesa, alto 192 cm per 81 kg, reduce da un buon campionato con la maglia del Montescaglioso (Eccellenza lucana). In serie D ha vestito le maglie di Roccella (2014/15) dove ha vinto il campionato di Eccellenza segnando 7 gol e Noto (2015/16) e in precedenza con Virtus Casarano, Virtus Academy Soverato, Torrenova Gela, Scalea (tre stagioni, due insieme all’ormai ex biancazzurro Capomaggio) e Siderno.

Forte nel gioco aereo dall’alto della sua statura, ecco le prime parole di Pizzoleo da nuovo difensore centrale biancazzurro: “Sono contentissimo di tornare in serie D e a maggior ragione in una piazza come Fasano che nella passata stagione ha disputato un grande campionato. Sarà difficile ripetersi, confermare il quarto posto, ma noi ci proveremo. Quello che posso garantire è il massimo impegno per questa maglia. Non vedo l’ora di iniziare”.

Benvenuto, Umberto!