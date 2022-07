È l’attaccante Ivan Di Federico il primo colpo per la stagione 2022/23

È l’attaccante Ivan Di Federico il primo colpo dei biancazzurri per la stagione 2022/23. Nato a Grottaglie (TA) il 26 aprile 1996, arriva a Fasano dopo il campionato con la Favl Cimini, società laziale della provincia di Viterbo che ha disputato l’Eccellenza: per lui 13 gol e 8 assist in 28 presenze.

Mancino, alto 186 cm. per 80 kg, cresciuto nel settore giovanile del Taranto, poi passato a Torino, Virtus Entella (Berretti) e Trapani (Primavera), in D ha vestito le maglie di Castelfidardo, Fermana, Oliympia Agnonese, San Severo, Este e Tortolì. Poi è sceso in Eccellenza, giocando in Puglia con le maglie di Corato (vincendo la Coppa Italia) e Audace Barletta e poi ancora con Ponsacco e L’Aquila.

“Mi ero ripromesso di tornare in Puglia ed eccomi qua – le prime parole del 26enne neo-calciatore biancazzurro – sono contento di essere approdato in una società importante. La trattativa con il presidente D’Amico è durata pochissimo. Sono una prima punta fisica, ma non il classico centravanti statico d’area di rigore. Mi piace aiutare la squadra e giocare anche fuori dai sedici metri. Il Fasano non l’ho mai incontrato da avversario, ma l’ho visto spesso. Alcuni miei ex compagni di squadra me ne hanno parlato benissimo e non vedo l’ora di iniziare la nuova stagione in una piazza passionale come Fasano”.

Benvenuto, Ivan!