Via alla nuova campagna tesseramenti “Noi non ti lasceremo mai” de Il Fasano Siamo Noi Copyright: n.c.

In concomitanza alla festa patronale partirà la nuova campagna tesseramenti de Il Fasano Siamo Noi, quest’anno contrassegnata dal claim “Noi non ti lasceremo mai”. Sarà possibile rinnovare il proprio tesseramento o diventare nuovo socio già nelle serate di oggi sabato 25 e domani domenica 26 giugno, dalle 18 alle 22, nello stand che sarà allestito presso il Collodi Cafè in viale della Resistenza.

Alla sottoscrizione della tessera sarà inoltre regalato un “panzerotto allentato” preparato al momento, e sarà inoltre possibile acquistare alcune delle novità del merchandising dell’associazione, tra cui la nuova maglia estiva ispirata al motto della campagna tesseramenti.

Saranno quattro le fasce riguardanti l’adesione al sodalizio: “Socio Presente” (25€), “Socio Sostenitore” (50€), “Socio Family” (90€) e “Socio Special (200€) con il ritorno del circuito commerciale e con vantaggi e regali crescenti (descritti dettagliatamente nella locandina allegata) a seconda del livello prescelto. Tra gli sconti collegati vi saranno quelli legati ai prezzi dei biglietti ed alla campagna abbonamenti per le gare del Vito Curlo, ancora imbattuto dopo il restyling anche grazie al prezioso calore dei tifosi biancazzurri.

Dopo la festa patronale fasanese sarà possibile sottoscrivere la propria tessera negli uffici dello stadio di via Salvo D’Acquisto nelle ore pomeridiane ed in altri eventi che saranno annunciati nelle prossime settimane. Per coloro che invece vorranno tesserarsi a distanza, è possibile inviare il denaro specificando nome, cognome, numero di tessera (se già tesserati), e-mail, numero di telefono, indirizzo e fascia prescelta, ai seguenti canali: tramite bonifico (IBAN IT23W0200825801000104118572 / BIC UNCRITM140S intestato a "A.P.S. Il Fasano siamo noi") oppure tramite Paypal (https://paypal.me/ilfasanosiamonoi), inserendo in entrambi i casi come causale, oltre ai dati sopracitati, la dicitura “Tesseramento 2022-23”.

Dopo aver fatto il pagamento, vi preghiamo sempre di inviarci una mail all'indirizzo apsilfasanosiamonoi@gmail.com , soprattutto in caso di bonifico poiché non abbiamo riscontro in tempo reale.