È Ivan Tisci il nuovo allenatore dell’U.S. Città di Fasano. Il club biancazzurro ha scelto il 48enne tecnico nato a Genova il 22 marzo 1974, ma pescarese d’adozione, per guidare i biancazzurri nella stagione sportiva 2022/23, quinta consecutiva in serie D.

Reduce dalla breve esperienza nel Bisceglie, condotto nelle ultime giornate dello scorso campionato nel girone H di serie D, vanta esperienze in panchina a Cervia, in Eccellenza e come vice di Bucchi, in serie B, a Benevento (2018) ed Empoli (2019). Da calciatore, ex centrocampista, ha collezionato oltre 400 presenze fra i professionisti fra B e C con le maglie, fra le altre, di Pescara, Avellino, Modena, Crotone, Foggia, debuttando anche in serie A con il Genoa nel 1993.

“È un profilo di allenatore che seguivamo da diverso tempo - dice il presidente Franco D’Amico - dopo un’attenta analisi della situazione ed aver valutato una rosa di nomi, abbiamo optato per un tecnico che ha tutto per fare bene a Fasano”.

Benvenuto mister Tisci!