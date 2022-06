Cocoon Fasano, selezioni per i nati dal 2002 al 2005

Per la prima volta l’ASD Cocoon Fasano organizza una due giorni dedicata alle selezioni di giovani calcettisti, per dare modo ai ragazzi di avvicinarsi al mondo del futsal.

Le selezioni sono riservate ai nati nel 2002, 2003, 2004 e 2005, e si svolgeranno presso la palestra “Salvemini” di Fasano, in due giorni differenti, giovedì 16 e martedì 21 giugno, in modo tale da poter notare le qualità tecniche, tattiche e soprattutto comportamentali di coloro che parteciperanno, per poi andare ad aggregarli alla rosa della stagione 2022-23.

Fanizza (Team Manager): «L’intento della società è quello di far riscoprire i valori del futsal ai ragazzi fasanesi principalmente, ma anche ai residenti nei comuni limitrofi. Lo si vuol fare perché Fasano ha un gran trascorso in questo sport, grazie alle società che ci hanno preceduto e che hanno calcato palcoscenici nazionali, e ora merita un gran presente e futuro. Noi ci vogliamo provare ripartendo dai giovani!

Per questo invito tutti coloro che magari hanno lasciato il calcio giocato, ci giocano ancora o sono dei semplici appassionati e hanno voglia di avvicinarsi a questo sport a venire in questa due giorni di selezioni e provare.»

Per partecipare alle selezioni si può contattare telefonicamente Enrico Fanizza (Team Manager) al numero 3663565751, oppure inviare una mail all’indirizzo cocoonfasano2007@gmail.com