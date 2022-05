Calcio, domani la consegna dei premi estratti nella lotteria in favore di AccordiAbili

Ogni promessa è debito! Domani, domenica 15 maggio, in occasione del match Fasano-Nardò, avverrà la consegna delle maglie autografate ai vincitori della lotteria solidale organizzata tre mesi fa in favore dell'associazione Accordiabili.

Lunedi 28 febbraio, in diretta Facebook direttamente dalla sede dell'associazione presieduta dal maestro Vincenzo Deluci, Il Fasano Siamo Noi e US Città di Fasano, estrassero i tre numeri vincenti della lotteria solidale organizzata per finanziare il progetto "M.U.S.A. (Mouth Ultimate Sound Adapter), una cannuccia per dar fiato a un sogno", a cura di Accordiabili.

L'iniziativa ha la finalità di consentire di approcciarsi alla musica anche alle persone con disabilità che non possono suonare nessuno strumento musicale classico, neanche se modificato. Un progetto interessante che vede il disabile divenire abile, grazie ad uno strumento elettronico che funziona col comando unico di una cannuccia.

Questa domenica alle ore 15:30, durante il prepartita allo Stadio "Vito Curlo", i vincitori Sante Ostuni, Mario Gallo e Leo Vitti riceveranno il premio tanto atteso: la maglia ufficiale dell'Us Città di Fasano autografata dall'intera squadra. Sarà il M° Vincenzo Deluci, presidente Accordiabili, ad onorarci della sua presenza e della sua musica, suonando per i presenti l'inno biancazzurro.

Un momento di festa, condivisione e generosità tra le tante emozioni che siamo pronti a vivere in un'altra giornata di pura passione calcistica.