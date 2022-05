“Giovani D valore”: Fasano vince ancora

L’U.S. Città di Fasano comunica che, per la quarta stagione consecutiva, si è piazzata al primo posto nella speciale classifica “Giovani D valore”, iniziativa indetta dalla Lega Nazionale Dilettanti per i club che impiegano e valorizzano i giovani calciatori. La società biancazzurra ha totalizzato 1131 punti, precedendo Sorrento (1051) e Nola (1005). Un ulteriore prestigioso riconoscimento al settore giovanile biancazzurro che dalla stagione 2019/20 si fregia anche del titolo di “Scuola calcio d’Elite”.

L’INIZIATIVA - La LND ha messo a dispozione un budget di 450mila euro da dividere per i nove gironi di Serie D tra le squadre che, oltre ai quattro under già previsti dal regolamento, hanno schierato maggiormente in campo calciatori delle classi ’01, ’02, ’03, ’04, ’05 e ’06 (italiani, comunitari ed extracomunitari purché tesserati a titolo definitivo o temporaneo da società della LND) dall’inizio di ogni gara e fino alla conclusione del primo tempo (eccetto i tesserati a titolo temporaneo da società professionistiche o che, pur rientrando nei canoni, vengano inseriti a partita in corso).

In base al numero di giocatori utilizzati e all’annata di appartenenza è stato assegnato un punteggio (più alto qualora il calciatore in questione provenga dal vivaio della stessa squadra per cui gioca) che ha generato la speciale classifica definitiva “Giovani D Valore”. Inoltre, a tutte le società che svolgono l’intera attività di Settore Giovanile è riconosciuto un bonus pari al 10% dei punti totalizzati. Le prime tre squadre di ogni girone riceveranno rispettivamente 25mila, 15mila e 10mila euro.

Questa la classifica finale del girone H: