La Bs Soccer Team Fasano ha salutato ufficialmente il Campionato di Terza Categoria Brindisi e lo ha fatto con una grande giornata di festa che si è tenuta in concomitanza con l’ultimo appuntamento del calendario del girone.

La festa BS ha avuto inizio alle 16.30 con il match contro il Villa Castelli. Se per i ragazzi di Semeraro l’incontro rappresentava una formalità, la posta in palio per gli ospiti era molto alta in quanto ancora in corsa per un piazzamento play-off.

Tuttavia Valentini e compagni non hanno fatto sconti agli avversari e si sono imposti per 8-1 confermando la loro superiorità e dimostrando di aver qualità ben superiori rispetto alla categoria.

Pronti, via, al 9’pt Schena si esalta servendo in sforbiciata un assist al bacio per Fanigliulo che appoggia in rete e sblocca il risultato.

La partita sembra in discesa per i fasanesi fino al 30’pt quando si verifica l’episodio che può pregiudicare la gara: parapiglia generale e tensione alta in campo, l’arbitro estrae il cartellino rosso ed espelle Schena e Amaddio costringendo le due squadre a giocare il resto della gara in inferiorità numerica.

Due minuti più tardi, al 32’pt, gli ospiti pareggiano grazie alla rete di Energico che ridà speranze ai suoi e al numeroso pubblico accorso dalla provincia brindisina. I locali però non si scompongono e chiudono il primo tempo in vantaggio di 3-1 grazie alle reti di Rubino (36’pt) e Mancini (48’pt).

Nella ripresa la musica non cambia e gli attacchi ospiti vengono vanificati dal muro eretto in difesa dalla coppia di centrali composta da Valentini e Angelini e dal portiere Gallo, super in almeno un paio di occasioni. La stanchezza si fa sentire e la qualità sale in cattedra così la BS dilaga: Olive, la doppietta di Zizzi, Ligorio e Turrone (direttamente su calcio di punizione) confezionano il risultato finale di 8-1 e danno via all’emozionante festa promozione.

Tutti i componenti del gruppo squadra e dello staff tecnico hanno sfilato sul manto erboso dell’Arena degli Ulivi e hanno goduto del grande abbraccio, scandito da fragorosi applausi, della “curva” dell’Arena degli Ulivi.

Grande l’emozione sui volti dei protagonisti e soprattutto deducibile dalle parole dell’artefice di questo grande risultato, il presidente e allenatore della BS Soccer Team Fasano Gianclaudio Semeraro: «Oggi siamo qui e abbiamo dimostrato che se ci crediamo veramente, i sogni possono essere realizzati. Celebriamo questo percorso straordinario e la vittoria di un campionato con questi ragazzi che per me non rappresentano soltanto dei calciatori ma dei figli veri e propri».

Il tasso di emozione è salito vertiginosamente nel momento in cui Semeraro ha voluto rivolgere una dedica speciale a delle persone non presenti fisicamente: «Questa vittoria la vogliamo dedicare a Fabiano (Colucci ndr), Dipa (Giuseppe Dipasquale ndr) e nonno Franchino (Francesco Semeraro, padre di Gianclaudio ndr) perché non sono qui presenti fisicamente ma fanno parte di questo percorso sin dal primo momento. Avrei tanto voluto averli qui a gioire e festeggiare con noi e il pensiero che non ci siano più non mi dà pace».

In chiusura, Semeraro ha voluto lanciare un appello rivolto ai tanti bambini della sua scuola calcio presenti per l’occasione: «A volte la vita ci presenta davanti momenti difficili e ostacoli che sembrano insormontabili. Tenere tutto dentro e non parlarne con nessuno può essere fatale. Ricordate sempre che ci sarà qualcuno pronto a tendervi la mano e a porgervi il suo aiuto, la strada del male quasi sempre si traveste per non farsi riconoscere ma voi dovete essere più forti e battere per sempre questo avversario bastardo. Fatelo per voi, per le vostre famiglie e per i vostri amici».

TABELLINO

Bs Fasano-Villa Castelli: 8-1 (3-1)

Reti: 9’pt Fanigliulo (F), 32’pt Energico (V), 36’pt Rubino (F), 48’pt Mancini (F), 7’st Olive (F), 14’st, 28’st Zizzi (F), 36’st Ligorio (F), 45’st Turrone (F)

Bs Fasano: Gallo, Turrone, Olive (15’st Margaritondo), Angelini (5’st Greco), Valentini, Schena, Sibilio (15’st Campanella), Di Tano (5’st Ligorio), Mancini (1’st Zizzi), Fanigliulo, Rubino

A disp. Santoro, Pignatelli, Dibari, Cofano

All. Semeraro

Villa Castelli: Cantoro G., Felle (25’st Venza), Semeraro (1’st D’Urso A.), Amaddio S., Tari, Nannavecchia, Bernardi (8’st D’Urso G.), Energico (14’st Ciraci D.; 34’st Ligorio G.), Cantoro P., Ciraci G., Cavallo

A disp. D’Urso G. (P), Amaddio G., Leone, Santoro, Nigro

All. Ligorio Michele

Ammoniti: Cofano e Valentini (F); Semerato, Tari, Bernardi, Amaddio G. (V)

Note: al 30’pt espulsi Schena (F) e Amaddio S. (V)

Rec. 3’pt, 0’st.

Arbitro: Morleo di Taranto