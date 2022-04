La Bs Fasano ritorna in campo: una vittoria a Mesagne che può valere un campionato intero

Battute finali del campionato di Terza Categoria Brindisi.

A due partite dalla fine, la Bs Soccer Team Fasano ha cinque punti di vantaggio sul Valesio Sport Torchiarolo e domenica 1° maggio potrebbe strappare il pass definitivo per partecipare il prossimo anno al campionato di Seconda Categoria.

Gli uomini di Semeraro saranno impegnati alle ore 16.30 sull’ostico campo della Virtus Mesagne, in piena lotta per l’ultimo piazzamento utile per i play-off, nel match valido per la decima giornata di ritorno del torneo.

Partita tutt’altro che scontata contro una squadra dal grande seguito e che potrà contare sul sostegno dei propri sostenitori.

Valentini e compagni hanno bisogno dei tre punti per festeggiare la matematica promozione ma in caso però di pareggio o sconfitta, il tutto sarà rinviato a domenica 8 maggio all’Arena degli Ulivi contro il Villa Castelli per l’ultimo match point della stagione.

Sarà determinante per i bianco-celesti mantenere calma e lucidità e soprattutto fare tesoro di partite che valgono stagioni intere al fine di proseguire il progetto di maturazione e di crescita che è alla base del sodalizio fasanese.

Arbitra Luca Lombardo di Brindisi