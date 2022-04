Terza vittoria consecutiva per l’Innotech Serra Fasano che con un’altra bella prestazione batte la Pallamano Conversano. Vigilia di gara tribolata per coach Cassone che all’ultimo momento deve fare i conti con l’indisponibilità di Intini e Lusverti a cui si aggiunge quella di Monopoli che per problemi con il green-pass salterà gran parte della gara. Dopo un avvio a favore della Innotech, il Conversano reagisce e ribalta il risultato, ma grazie alle parate di Trapani e alla buona vena realizzativa di Gallo e Tarì, i fasanesi riprendono in mano le redini del gioco, tornano nuovamente a condurre e vanno al riposo con tre reti di vantaggio (7-10). Nel secondo tempo, ancora una buona partenza per il Serra che raggiunge il massimo vantaggio dell’incontro. Il Conversano, però, non si arrende e accorcia le distanze, ma da quel momento in poi l’incontro si giocherà sui binari dell’equilibrio con i fasanesi sempre davanti e con i padroni di casa ad inseguire senza però riuscire a capovolgere l’inerzia della gara, permettendo così all’Innotech Serra Fasano di aggiudicarsi l’incontro 19-21.

LA PARTITA

Buon avvio del Serra che dopo i primi minuti di gioco arriva a condurre 3-0, Savino e compagni però reagiscono, impattano per poi passare a condurre grazie ad un secco 4-0. Dopo qualche minuto di sostanziale equilibrio, i ragazzi di coach Cassone vivono un altro momento positivo. Il giovanissimo portiere Trapani (under 14) para con sicurezza e non fa rimpiangere le assenze di Monopoli ed Intini, Gallo e Tarì mettono a segno una doppietta a testa e l’Innotech torna a condurre con tre reti di vantaggio quando mancano solo pochi minuti al riposo. Il Conversano accorcia con Savino ma Colucci ristabilisce le distanze, si va così negli spogliatoi sul 10-7 per i fasanesi.

Nel secondo tempo, pronti via e Savino riduce le distanze, ma Raimondi, Gallo e Tarì rispondono con un 3 a 0 che fa toccare a capitan Laera e compagni il massimo vantaggio del match (8-13). I padroni di casa non mollano, restituiscono il break agli ospiti (11-13) ma non riescono poi, come nel primo tempo, a capovolgere il risultato. Pignataro fa la rete del -1 ma prima Tasca e poi Gallo che ne fa due riportano l’Innotech Serra Fasano sul +4 (15-19) chiudendo virtualmente il match. Il Conversano non si arrende e prova a reagire ma Raimondi prima e Tasca poi, mettono a segno le reti del game over (17-21). Negli ultimi minuti i padroni di casa riducono il gap fissando il risultato sul 19-21 finale.

Questo il pensiero di coach Cassone sulla partita: “Sono soddisfatto perché abbiamo superato un esame molto importante per noi in vista del rush finale. Credo che i ragazzi abbiano meritato la vittoria dimostrando un grande spirito di squadra che ci ha permesso di sopperire alle indisponibilità e alle difficoltà improvvise. Da allenatore anche del settore giovanile non posso che essere contento per la prestazione tra i pali di Trapani che, nonostante sia ancora un under 14, ha dato sicurezza a tutta la squadra per tutto il periodo che è rimasto in campo.

A questo punto – continua Cassone – abbiamo il dovere di provare a chiudere il campionato al secondo posto. Non sono sicuro che questa sosta ci aiuti perché attraversiamo un buon momento di forma ma dovremo essere bravi a non far calare la concentrazione e a preparare al meglio le ultime due partite ”.

Prossimi appuntamenti: sabato 7 maggio per la sesta giornata di ritorno sul campo della Fidelis Andria e domenica 15 maggio tra le mura amiche con il Crotone, per l’ultima di campionato che potrebbe diventare un vero e proprio spareggio per il secondo posto.

IL TABELLINO

Innotech Serra Fasano – Pallamano Conversano 19-21 (7-10)

Conversano: Dell'Aquila, Farella (1), Guastamacchia, Lombardi, Murro (2), Sanchez, Palokaj (2), Alfarano (1), Realmonte, Rossi (1), Gialó, Pignataro (3) e Savino (9) All. Brandi

Innotech Serra Fasano: Monopoli, Nardelli, Guarini, Raimondi (2), Martucci, Gallo (10), Rosato Ga., Colucci (2), Laera , Rosato Gi., Tarì (5), Tasca A. (2), Tasca E. e Trapani All. Cassone

Arbitri: Lorusso A. e Fasano G.

Note: Innotech Serra Fasano: 8 (2 min), 3/4 (7m) – Pallamano Conversano: 8 (2 min), 6/7 (7m)

Classifica: Pallamano Noci 22, Innotech Serra Fasano e Crotone 13, Fidelis Andria, Uisp 80 Putignano e Pallamano Fasano 9, Altamura e Pallamano Conversano 8