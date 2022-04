Ancora una partecipazione positiva del giovanissimo centrocampista dell’U.S. Città di Fasano Endri Kola, classe 2007, alla Lazio Cup Young, torneo internazionale svoltosi dal 14 al 18 aprile tra Fiuggi, Valmontone e Paliano (Roma).

Il talentino della Under 15 biancazzurra guidata dai tecnici Longo e Rotondo ha nuovamente fatto parte della selezione guidata dal ct Roberto Chiti che si è arresa solo ai rigori, ma mostrando grandi segnali di crescita e battendo anche squadre di club professionistici come gli sloveni del Koper nel girone eliminatorio e gli ungheresi del Debrecen ai quarti di finale. Nelle prime due giornate agevoli successi per 6-0 sull’Academy Cisterna e 4-0 sul Villalba. Poi nella terza gara la vittoria per 2-0 sul Debrecen che ha permesso di chiudere il girone a punteggio pieno con 13 gol fatti e 0 subiti. Nei quarti di finale con il Koper, dopo l’1-1 nei tempi regolamentari, è arrivato il pass per la semifinale grazie ai rigori. Kola ha realizzato il sesto penalty della Rappresentativa. Poi in semifinale i tiri dal dischetto (ancora 1-1 nei regolamentari) hanno tradito gli azzurrini che hanno perso 5-3. Kola è subentrato al 19’ della ripresa. Il giovane centrocampista è stato l’unico calciatore pugliese convocato.

“E’ stata un’altra esperienza da incorniciare per il nostro Kola che – dice il responsabile del settore giovanile dell’US Città di Fasano, Totò Carparelli - dopo la pre-selezione di Catanzaro e la convocazione per il primo memorial "Cardoni-Lucarini" è stato riconfermato dallo staff della selezione Under 15 della LND, avendo la grandissima opportunità di confrontarsi in un torneo internazionale ed affrontando diverse squadre valorose. Nota ancor più lieta e che inorgoglisce tutta la nostra società, sintomo di serietà, professionalità e maturità che lo contraddistingue, nelle gare contro Debrecen e Koper al nostro tesserato è stata affidata la fascia di capitano”.