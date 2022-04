La Bs Fasano attende la Virtus Maruggio per la 18ª giornata di Terza Categoria Brindisi

Ultime battute per il campionato di Terza Categoria Brindisi.

La Bs Soccer Team Fasano ospiterà la Virtus Maruggio per la gara valevole per la 18ª giornata nonché la penultima casalinga della stagione 2021-2022.

Dopo il match contro la compagine tarantina infatti, in programma domenica 3 aprile alle 16.00, i fasanesi resteranno lontani dall’Arena degli Ulivi per ben tre settimane consecutive (due trasferte e il turno di riposo del 24 aprile) e ritorneranno a giocare nel centro sportivo sito in Contrada san Pietro soltanto il 3 maggio.

Un motivo in più per il pubblico fasanese per gremire la tribuna dell’Arena degli Ulivi e spingere i propri beniamini verso l’ennesimo risultato utile consecutivo: «Vietato abbassare la guardia – ha tuonato mister Gianclaudio Semeraro – abbiamo avuto dimostrazione che non esistono partite facili o scontate. Non facciamo calcoli su quale potrebbe essere la partita decisiva per il salto di categoria ma le giochiamo tutte con la stessa voglia e intensità. Pensiamo a noi stessi e non guardiamo chi ci insegue, questa è una prerogativa fondamentale del nostro approccio alle gare».

Arbitrerà la gara Francesco Mandurino della sezione di Taranto.