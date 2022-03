La Bs Fasano cala il poker, vince 4-2 contro il Casale

Termina 2-4 la trasferta degli uomini di Gianclaudio Semeraro che tornano a casa con i 3 punti e allungano momentaneamente il distacco in classifica con il Valesio Sport Torchiarolo (ferma per turno di riposo). La gara, valevole per la 17^ giornata del Campionato di Terza Categoria Brindisi, si sarebbe dovuta disputare inizialmente al pre-campo dello stadio “Fanuzzi” di Brindisi ma la società ospitante, per evitare la concomitanza con il match di Serie D Brindisi-Casarano, ha chiesto il cambio di campo, indicato l’impianto sportivo di Tuturano come luogo dell’incontro e concordato il fischio d’inizio alle ore 16.00.

La Bs parte forte e al 10’pt Fanigliulo sblocca la gara siglando l’1-0. Sembra tutto in discesa per i fasanesi ma al 18’pt De Iaco pareggia i conti. Prima del riposo, ci pensano Di Tano al 30’pt e Olive al 42’pt a riportare in vantaggio la propria squadra e a tenere a debita distanza l’avversario. Nella ripresa Mancini cala il poker al 17’st e permette ai suoi di giocare sul velluto la restante parte di gara. Al 44’st De Iaco firma una doppietta utile soltanto per la sua soddisfazione personale. La Bs non si ferma e corre dritta verso l’obbiettivo promozione.

Domenica 3 aprile all’Arena degli Ulivi arriverà la Virtus Maruggio per la 18^ giornata di campionato.

TABELLINO Casale Calcio-Bs Soccer Team Fasano: 2-4 (1-3)

Reti: 10’pt Fanigliulo (F), 18’pt e 44’st De Iaco (C), 30’pt Di Tano (F), 42’pt Olive (F), 17’st Mancini (F)

Bs Soccer Team Fasano: Gallo, Turrone, Olive, Angelini, Valentini, Schena, Di Tano, Greco, Mancini, Fanigliulo, Rubino. A disp. Santoro, Margaritondo, Cofano, Natola, Ligorio, Giannoccaro, Chiatante, Dibari, De Fano. All. Semeraro

Ammoniti: Schena e Angelini (F) Arbitro: Mabrouk di Brindisi