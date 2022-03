Cocoon Fasano, stasera a Ostuni la semifinale contro Ruvo

I ragazzi di mister Simone scenderanno in campo questa sera, sabato 26 marzo, alle ore 19:00, per la semifinale in gara secca contro il Futsal Byre Ruvo, sul parquet del PalaGentile di Ostuni, sede unica di queste Final Four di Coppa Puglia di Serie C2.

Biancazzurri che, dopo aver superato i primi due triangolari previsti, si trovano ad affrontare per la prima volta nella storia una fase finale di Coppa Puglia. All’ordine del duo Simone-Monopoli non ci saranno l’attuale bomber di coppa, Nicola Cardone, squalificato, così come Patronelli. Fermi ai box, invece, ci sono Gentile e Santoro. Tutto il resto della rosa è a piena disposizione e farà di tutto per conquistare la finale che si giocherà domenica 27 marzo, alle ore 18:00, sempre a Ostuni.

“Dopo anni di sacrifici e di crescita, siamo stati ripagati raggiungendo questo ambito traguardo, che di certo non è la fine di un percorso, ma un punto di partenza.

Quest’anno abbiamo la fortuna che la sede scelta per le Final Four è Ostuni, quindi molto vicina geograficamente a noi. Questo speriamo sia uno stimolo in più per gli sportivi fasanesi per essere presenti sugli spalti ad incitarci. Abbiamo bisogno del calore del pubblico!” Queste le parole del vice allenatore Pietro Monopoli, che incita il pubblico a sostenere il Cocoon Fasano in quel di Ostuni stasera.