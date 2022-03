La Bs Fasano a Casale per continuare nel segno della vittoria

La Bs Soccer Team Fasano vuole proseguire la sua marcia da capolista.

Domenica 27 febbraio alle ore 15.00 scenderà in campo contro il Casale Calcio, compagine brindisina che gioca le sue partite casalinghe nel pre-campo dello stadio “Fanuzzi” di Brindisi.

I fasanesi, reduci dal successo per 5-1 di domenica scorsa contro il San Donaci, affronteranno la squadra brindisina che occupa la penultima posizione in classifica e che domenica scorsa, grazie alla rocambolesca vittoria esterna per 3-4 in casa del Leone Soccer Tuturano, ha conseguito la seconda vittoria del campionato. Un match da testa-coda quello tra Soccer Team Fasano e Casale Calcio, la classica partita che non ammetterebbe storia ma soltanto sulla carta.

Capitan Valentini e compagni conoscono bene le insidie del girone e soprattutto sono consci del fatto che le vittorie del campionato non passino soltanto dagli scontri diretti ma soprattutto dalle partite in cui il rischio più grande è quello di sottovalutare l’avversario. Nessuno squalificato ma al netto degli acciaccati e indisponibili, mister Semeraro schiererà la miglior formazione per permettere ai suoi di centrare l’obbiettivo 3 punti e continuare a tenere a debita distanza la sua diretta inseguitrice, il Valesio Sport Torchiarolo.

Arbitrerà la gara, valevole per la 17^ giornata di campionato di Terza Categoria Brindisi, Nizar Mabrouk della sezione di Brindisi.