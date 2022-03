All’Arena degli Ulivi arriva il San Donaci per sfidare la Bs Fasano

Domenica 20 marzo alle ore 15.00 all’Arena degli Ulivi andrà in scena la sfida tra BS Fasano e San Donaci Football Club, squadra che occupa la sesta posizione in classifica nel campionato di Terza Categoria Brindisi.

Un crocevia molto importante per la squadra di Semeraro che, ottenendo i 3 punti, apporrebbe un importante mattoncino per la costruzione finale della vittoria del campionato.

Difficile se non impossibile fare calcoli già da ora ma, se dovesse arrivare la vittoria e se dovessero le dirette inseguitrici incorrere in un passo falso, i biancocelesti procederebbero a strada spianata verso la vittoria del titolo e quindi verso il salto in seconda categoria.

Il “fattore casa” potrà risultare determinante soprattutto alla luce della sosta del Campionato di Serie D che potrebbe spingere il tifo fasanese in maniera massiccia a gremire la gradinata del centro sportivo sito in Contrada San Pietro.

Arbitrerà la gara Jeferzon Murroni della sezione di Taranto.