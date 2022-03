Colpaccio Bs, battuta 2-1 la Virtus Mesagne

Un risultato non scontato in una gara non semplice, ma alla fine delle ostilità la Bs Soccer Team Fasano è riuscita a superare la Virtus Mesagne per 2-1.

Nella giornata di giovedì 10 marzo, alle ore 15.00, si è svolto il recupero della 10^ giornata di campionato di Terza Categoria Brindisi. Lo scontro al vertice tra Bs Fasano e Virtus Mesagne ha visto i fasanesi trionfare e staccare ulteriormente la seconda in classifica che ora dista 5 punti.

Formazione rimaneggiata quella di Semeraro che nella prima frazione ha schierato un 11 titolare composto da 9 under e con i soli Turrone e Sibilio over.

La partita infatti è stata proprio decisa dai due classe 1997: dopo un primo tempo terminato a reti bianche, ma con un palo colpito da Sibilio e con due occasioni limpide capitate sui piedi di Rubino, nella ripresa al minuto 3 a sbloccarla è proprio Turrone, per l’occasione con la fascia da capitano, che ha sfruttato un bel traversone di Natola e ha insaccato in rete, beffando Sergi.

Dopo il vantaggio, la gara ha visto la Bs con il pallino del gioco per tutto il secondo tempo, annullando tutte le iniziative avversarie.

Al 39’st Sibilio ha poi messo il risultato in cassaforte, finalizzando un contropiede micidiale partito dai piedi del portierino fasanese Gallo.

In pieno recupero però, al minuto 49, Bianchetto ha riacceso le speranze dei suoi andando in gol su calcio d’angolo e sfruttando una disattenzione della retroguardia BS.

Distrazione che avrebbe potuto costare cara ma che alla fine non ha prodotto effetti se non il mancato clean sheet.

La Bs adesso marcia spedita verso la vittoria del campionato e lo fa occupando in solitario la prima posizione in classifica, quando ormai mancano 7 partite alla fine del campionato e 21 punti a disposizione.

E domenica prossima, Schena e compagni saranno in scena a Tuturano contro il Leone Soccer per la 15^ giornata di campionato.

TABELLINO

Bs Fasano-Virtus Mesagne: 2-1 (0-0)

Reti: 3’st Turrone (F), 39’st Sibilio (F), 49’st Bianchetto (M)

Bs Fasano: Gallo, Margaritondo, Natola, Pignatelli (15’st Valentini), Angelini, Schena (12’st Greco), Sibilio, Cappitelli (35’st Loparco), Rubino (36’st Chiatante), Fanigliulo (12’pt Giannoccaro), Turrone.

A disp. Santoro, Dibari, De Fano

All. Semeraro

Virtus Mesagne: Sergi, Manisco (37’st Bianchetto), Moccia (25’st Cinieri), Maggio (14’st Chiaretti), Stranieri, Manisco, Santo, Mazzoni, Branca (20’st Alfarano), Mazzoni, Lopez (12’st Del Zotti),

A disp. Recchia; Petraglia, Campana, Lezzi

All. Miglietta

Ammoniti: Gallo e Schena (F); Manisco, Santo e Alfarano (M)

Rec. 1’pt, 5’st

Arbitro: Adamo di Taranto