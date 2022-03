La Bs Fasano di nuovo in campo per il recupero contro la Virtus Mesagne

Impegno infrasettimanale per la Bs Soccer Team Fasano che oggi, giovedì 10 marzo, ospiterà la Virtus Calcio Mesagne per il recupero della 10^ giornata di Terza Categoria Brindisi.

La gara da calendario si sarebbe dovuta disputare domenica 6 febbraio 2021, ma la positività di alcuni componenti del gruppo squadra mesagnese sancì il rinvio a data da destinarsi del big match.

Si preannuncia una sfida non semplice e al contempo affascinante per la squadra di mister Semeraro che, da capolista, affronterà la terza in classifica a quota 26 punti.

Sono quattro i punti di distacco tra le due formazioni e i fasanesi, avendo allo stato attuale una partita in meno, hanno l’opportunità di allungare ulteriormente il gap con le pretendenti al titolo e a fuggire a +5.

I padroni di casa arrivano al match ancora con l’adrenalina dell’elettrizzante vittoria per 6-0 di domenica scorsa contro l’Audace Palagianello, mentre l’umore dei calciatori della Virtus Mesagne non è esattamente dei migliori: domenica scorsa infatti, i ragazzi allenati da Mino Miglietta hanno ceduto il passo al San Donaci perdendo in casa per 1-2.

La partita si disputerà al centro sportivo Bs Sport “Arena degli Ulivi” e avrà inizio alle ore 15.00.

Dirigerà l’incontro Roberto Adamo della sezione di Taranto.