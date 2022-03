Il Cocoon Fasano sogna le Final Four di Coppa Puglia

Il Cocoon Fasano, unica squadra di calcio a 5 maschile ancora in attività nella nostra città, sogna le Final Four di Coppa Puglia di Serie C2. Per approdarci serve la vittoria nel match contro il forte Futsal Ostuni, che si disputerà oggi, martedì 8 marzo, alle ore 21:00, presso la palestra “Gaetano Salvemini” di Fasano.

I biancazzurri guidati da mister Damiano Simone e dal suo vice Pietro Monopoli scenderanno in campo reduci dal pari esterno, contro l’Atletico Noci, nella prima partita del Girone H del 2º Turno di Coppa Puglia.

Al Futsal Ostuni invece, grazie alla vittoria proprio contro l’Atletico Noci, basterebbe anche il pareggio per raggiungere le Final Four.

Fasanesi quindi costretti a vincere, contro un avversario ostico e ben attrezzato.

Tra le fila del Cocoon Fasano tutti i calcettisti saranno a disposizione dei mister, anche Digiuseppe che ha scontato la squalifica nel match precedente.

«Quella di oggi sarà una partita difficile per entrambe le squadre. Tutti abbiamo voglia di raggiungere le Final Four, che sono un ambito traguardo. Per noi, data la storia della società, sarebbe un onore poterle giocare, soprattutto dopo le ultime stagioni in cui di futsal si è parlato ben poco, data la pandemia.

Per vincere avremo bisogno soprattutto del calore del pubblico fasanese, quindi il mio è un invito ai miei concittadini di venire a sostenerci domani sera al Salvemini!», queste le parole del capitano Pietro Vinci, a poche ore da questo importantissimo incontro di futsal.