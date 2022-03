La Bs Fasano ospita l’Audace Palagianello

La Bs Soccer Team Fasano ha smaltito la gioia e la soddisfazione del ritorno alla vittoria di domenica scorsa ed è pronta a scendere nuovamente in campo nel segno dei tre punti.

Domani, domenica 6 marzo, i fasanesi attenderanno all’Arena degli Ulivi l’Audace Palagianello per un match con fischio d’inizio fissato alle ore 15.00 e valevole per la 3^ giornata di ritorno del campionato di Terza Categoria Brindisi.

Gli ospiti militano nella penultima posizione della classifica e arriveranno a Fasano con il morale diametralmente opposto ai padroni di casa: domenica scorsa infatti i tarantini sono stati travolti in casa per 1-5 dal Villa Castelli e non vedono il segno +3 in classifica da ormai un mese (vittoria per 1-0 in casa della Virtus Maruggio risalente al 13 febbraio).

Situazione analoga vissuta fino ad una settimana fa dalla Bs Fasano ma i ragazzi di Semeraro, dopo un breve periodo di crisi di risultati, sono tornati ad alzare la china e hanno ripreso le redini della classifica del campionato grazie alla vittoria di domenica scorsa per 4-2 contro il Cellino

L’ingresso all’Arena degli ulivi per assistere alla partita è libero e gratuito ma con obbligo di green-pass.

La direzione di gara è stata affidata a Sebastio di Taranto.