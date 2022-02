La Bs Fasano ritorna alla vittoria in grande stile: battuto 4-2 il Cellino

«Torneremo presto alla vittoria, mi fido delle qualità dei miei ragazzi e sono sicuro che ci riprenderemo presto la vetta». Detto fatto. Profetiche sono state le parole in settimana di mister Gianclaudio Semeraro che, in vista della sfida casalinga contro il Cellino Calcio, ha così caricato i suoi per un ritorno alla vittoria e soprattutto al primato in classifica.

Con la vittoria per 4-2, i fasanesi raggiungono quota 27 punti e, grazie alla concomitante sconfitta del Torchiarolo a San Pancrazio per 2-0, si riprendono il 1° posto in classifica del Girone Brindisi del Campionato di Terza Categoria.

La 2^ giornata di ritorno inizia in discesa per i ragazzi di Semeraro che in soli 12’ strattonano l’avversario e si ritrovano sopra di 3-0. Rabbiosa è stata la reazione e la voglia di tornare a vincere dei biancocelesti che mettono un importante mattonella nella costruzione dei 3 punti con le reti di Liuzzi al 3’pt, Mancini 8’pt e Schena al 12’pt.

Sembra fatta per in padroni di casa fino a quando la doppietta di Miccoli (al 26’pt e al 30’pt) riapre la gara e rimette tutto in discussione.

Si va a riposo con il risultato di 3-2 e con un secondo tempo che si preannuncia infuocato.

Alla mezz’ora della ripresa, Fanigliulo chiude la gara segnando il 4-2 su calcio di rigore e mettendo in cassaforte il risultato.

In pieno recupero la Bs Fasano ha anche l’occasione di dilagare ulteriormente con un altro calcio di rigore ma capitan Valentini non è preciso e sciupa l’occasione della manita.

Boccata d’ossigeno importante per il morale della Bs Fasano che ha finalmente ritrovato la condizione fisica ed è tornata nuovamente a imporre il proprio diktat sul terreno di gioco. Domenica prossima un’altra sfida casalinga attende i ragazzi di Semeraro e l’obbiettivo 3 punti è da non mancare assolutamente: all’Arena degli ulivi arriverà l’Audace Palagianello.

TABELLINO

Bs Soccer Team Fasano-Cellino Calcio: 4-2 (3-2)

Bs Soccer Team Fasano: Gallo, Olive, Natola (43’st Valentini), Pignatelli (32’st Loparco), Ligorio, Schena (30’st Cappitelli), Sibilio, Liuzzi (43’st Chiatante), Mancini, Fanigliulo (35’st Cofano), Rubino

A disp. Santoro, Campanella, Di Tano, Zizzi

All. Semeraro

Cellino Calcio: Lacerignola, Quarta, Cesano (30’st Esperti), Politi (14’st Paticchio), Manca, Miccoli (36’st Spedicati), Muhammad (30’st Cafaro), Dell’Anna, Said, Martina, Lacirignola

A disp. Montinaro, Attanasi, Rizzo, Chiaratti, Taurino

All. De Iaco

Reti: 3’pt Liuzzi (F), 8’pt Mancini (F), 12’pt Schena (F), 26’pt e 30’pt Miccoli (C), 29’st Fanigliulo rig. (F)

Ammoniti: Valentini (F); Dell’Anna, Lacirignola, Miccoli, Cesano, Lacerignola (C)

Arbitro: Sebastio di Taranto