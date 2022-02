La Bs Fasano ritorna a casa e sfida il Cellino

Ritorna finalmente il campionato di Terza Categoria all’Arena degli ulivi.

Domenica 27 febbraio, con fischio d’inizio alle 15.00, la Bs Soccer Team Fasano ospiterà il Cellino Calcio per la prima partita del 2022 nel centro sportivo fasanese.

La ripresa del Girone Brindisi di Terza Categoria ha tenuto lontani da casa i fasanesi per ben due gare consecutive (fino ad ora soltanto trasferte a Villa Castelli prima e Torchiarolo poi) ma adesso capitan Valentini e compagni potranno far ritorno tra le mura amiche e godere del sostegno del pubblico casalingo.

Al momento l’Arena degli Ulivi si è sempre rivelata un tabù per tutti gli avversari: in Contrada San Pietro infatti i fasanesi hanno 12 punti, ovvero bottino pieno.

Ritrovare il segno +3 in classifica sarà determinante per il proseguo del cammino del team di Gianclaudio Semeraro che ha momentaneamente perso la vetta in favore proprio del Valesio Sport Torchiarolo.

Vincere contro il Cellino assume fondamentale importanza soprattutto per il morale: “Vincere aiuta a vincere” è un famoso diktat del calcio e i biessini tenteranno di farlo anche grazie al rientro dalla squalifica di tre pedine decisive per lo scacchiere fasanese come Olive, Rubino e Liuzzi.

Direttore di gara designato è Giovanni Sebastio della sezione di Taranto.

La partita è valevole per la 2^ giornata di ritorno del campionato di Terza Categoria Brindisi.