La Bs Fasano si ferma ancora, vince il Torchiarolo 2-1

Il 2022 continua a non sorridere alla Bs Soccer Team Fasano.

La regina del Girone Brindisi di Terza Categoria perde in trasferta contro il Valesio Sport Torchiarolo: la rete di De Marco e l’autogol di Valentini condannano i fasanesi che escono sconfitti dal “Comunale” della città brindisina per 2-1.

Dopo un primo tempo sostanzialmente equilibrato, i padroni di casa sbloccano la gara allo scadere grazie al gol del loro numero 11. Nella ripresa il contrattacco ospite non sortisce gli effetti desiderati, Zizzi colpisce anche un palo ma alla fine la Bs subisce addirittura il raddoppio a causa dello sfortunato autogol del proprio capitano.

La rete di Schena rende meno amara la giornata per i ragazzi di mister Semeraro che stanno pagando dazio a causa del lungo periodo di inattività dovuto ai rinvii causa Covid congiuntamente allo stop natalizio.

Nota lieta di giornata, l’esordio da titolare classe 2006 Gianluca Natola che all’età di 15 anni ha giocato la sua prima partita tra i grandi.

35 sono stati i giorni lontani dalle partite ufficiali e la condizione degli atleti Bs ne sta risentendo parecchio tant’è che il casellario delle vittorie del 2022 è ancora fermo a quota 0.

Domenica prossima i bianco-celesti torneranno finalmente a giocare in casa all’Arena degli Ulivi e sarà determinante il supporto del pubblico per spingere i ragazzi di Semeraro verso i 3 punti.

«Non cerchiamo alibi, tuttavia è impossibile tralasciare che il lungo stop non ci abbia giovato. Oltre alla mancanza di ritmo partita, l’impossibilità di svolgere allenamenti ha causato un’involuzione non indifferente di condizione che tuttavia stiamo cercando di recuperare». Il tecnico fasanese ha commentato così la trasferta di Torchiarolo che è valsa come 1^ giornata di ritorno di campionato.

«Domenica 27 febbraio affronteremo in casa il Cellino. Sono sereno e fiducioso delle potenzialità dei miei ragazzi. È vero, abbiamo perso la vetta ma abbiamo una gara da recuperare (contro la Virtus Calcio Mesagne) e sto notando tanti miglioramenti rispetto alla prima uscita dell’anno. Per la prossima gara recuperiamo i 3 squalificati (Liuzzi, Rubino e Olive) e metteremo ulteriore benzina nelle gambe con gli allenamenti. Non sarà una passeggiata ma ci riprenderemo il primato e vedremo di vincere questo campionato per fare il salto di categoria».

TABELLINO

Valesio Sport Torchiarolo-Bs Soccer Team Fasano: 2-1 (1-0)

Valesio Sport Torchiarolo: Parziale, Serinelli N., Serinelli A. (17’pt Golia M.), Montagna, Gravante, Tommasi, Cinquepalmi (1’st Pirò), Lettere, Lia, Fanigliulo, De Marco (15’st Serinelli M.)

A disp. De Pascalis, Paticchio, Golia G., Golia C., Pascarito

All. Serinelli Antonio

Bs Soccer Team Fasano: Gallo, Ligorio, Natola, Angelini, Valentini, Schena, Di Tano, Cappitelli, Zizzi, Fanigliulo S. (35’pt Cofano), Campanella (7’st Mancini)

A disp. Lacirignola, Pignatelli, Dibari, De Fano, Chiatante

All. Semeraro

Reti: Di Marco (T), Valentini aut., Schena (F)

Ammoniti: Gravante, Cinquepalmi, Montagna, Lia, Pirò (T); Natola, Valentini, Cappitelli (F)

Note: espulso l’allenatore in seconda Bs Soccer Team Fasano Gianluca Cappitelli

Arbitro: Messa di Brindisi