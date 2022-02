BS Soccer Team Fasano, il riscatto passa da Torchiarolo

La Bs Soccer Team Fasano vuole tornare alla vittoria e vuole farlo subito.

Dopo la sconfitta inaspettata di domenica scorsa sul campo del Villa Castelli, i fasanesi saranno impegnati ancora in trasferta e affronteranno una diretta inseguitrice: il Valesio Sport Torchiarolo, attualmente seconda classificata a 22 punti, 2 in meno della Bs Fasano (anche se quest’ultima con una partita in meno).

La gara, valevole per la 1^ giornata di ritorno del campionato di Terza Categoria Brindisi, verrà disputata al Comunale di Torchiarolo domenica 20 febbraio con fischio d’inizio alle ore 15.00

I ragazzi di mister Semeraro vorranno confermare il primato in classifica e allungare ulteriormente sulle dirette inseguitrici e tenteranno di farlo senza però poter contare sul supporto di tre pedine molto importanti nello scacchiere fasanese.

Il giudice sportivo infatti ha fermato per 1 gara Liuzzi e Olive a causa dell’espulsione rimediata contro il Villa Castelli, e Rubino a causa del quinto giallo rimediato in stagione.

La gara d’andata sorrise ai biancocelesti i quali bagnarono il loro debutto in campionato con un roboante 5-0 (reti di Mancini, Campanella, Fanigliulo, Valentini e Di Tano).

Adesso però, la storia del girone di ritorno è ancora tutta da scrivere.